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Мгновения жизни. Осенний Иссык-Куль и безмятежный Алай

Мы продолжаем погружаться в осень вместе с нашими авторами. Фотографии они сделали в нескольких районах республики, куда мы и отправляемся.

Откроет выпуск «Мгновений жизни» подборка фотографий Андрея Колесникова, сделанная в его родном поселке Пристань-Пржевальск. Он находится на восточном берегу Иссык-Куля.

Отмотаем время немного назад и вспомним, как летом мы путешествовали по дорогам Кыргызстана. Одну из них, ведущую из Балыкчи в Нарын, запечатлел Вячеслав Ногай.

Фото Вячеслава Ногая. По дороге в Нарын из Балыкчи

Вновь возвращаемся в осень и любуемся озером Сон-Куль. В сентябре его посетил один из наших постоянных авторов Наиль Халилов.

Перенесемся в Таласскую область. Там побывала Бурулай Мукамбетова, которая предлагает вместе полюбоваться суровыми пейзажами.

А вот чего точно ни разу не было в нашей рубрике, так это одного из самых удаленных районов республики — Алая. Спасибо Урмату Чырмашеву, который заполнил пробел в наших путешествиях, забравшись так далеко.

Надеемся, наше очередное путешествие вновь доставило вам массу положительных эмоций. Давайте вместе бороться с осенней депрессией с помощью ярких летних фотографий, которых у вас наверняка много.

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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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