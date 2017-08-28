Предвыборные ходы СДПК. Торг вполне уместен

Внеочередная сессия парламента прошла под диктовку социал-демократов. К формированию нового правительства не допустили ни одну из фракций, в том числе и СДПК. Правительство, как признают депутаты, полностью скомплектовали в аппарате президента.

Главной целью молодого премьер-министра Сапара Исакова и его подчиненных являются отнюдь не проект «Таза коом» и программа, которую написали не «за 2-3 дня, а аж за целый месяц». Перед техническим правительством (именно так его назвал Исаков) стоит иная задача — обеспечить выборную кампанию кандидата в президенты от правящей партии Сооронбая Жээнбекова.

Как предполагают в главном штабе СДПК, вновь образованный тандем — премьер-министр Исаков и кандидат Жээнбеков — будут активно работать в одной связке в ближайшие два месяца.

Как нашли слабое звено

За несколько дней до сессии шансы Сапара Исакова занять место главы правительства расценивались как 50 на 50 процентов. Парламентские фракции «Республика — Ата Журт», «Онугуу-Прогресс», «Ата Мекен» и часть депутатов от «Кыргызстана» готовились дать отпор правящей коалиции в лице СДПК и проголосовать против креатуры президента Алмазбека Атамбаева.

Подобный вариант совершенно не устраивал главный избирательный штаб СДПК. Стратеги из стана социал-демократов понимали, что провал с утверждением нового правительства может привести к поражению на президентских выборах.

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Слабое звено в компании оппонентов нашлось очень быстро. Накануне дня голосования, в 19.30 24 августа, претендент на пост премьера Сапар Исаков встретился с лидером партии «Онугуу-Прогресс» Бакытом Торобаевым. После профилактической беседы на полуночное рандеву с депутатом приехал советник президента Икрамжан Илмиянов.

Утром 25 августа перед голосованием Илмиянов вновь долго беседовал с Торобаевым. После его ухода лидер партии созвал в кабинете фракцию «Онугуу-Прогресс» и объявил, что они должны единогласно поддержать Сапара Исакова.

Затем Бакыт Торобаев встретился с Омурбеком Бабановым и Канатом Исаевым, которым «по-мужски» объяснил, что их прежние договоренности за эту ночь утратили силу и его фракция проголосует за кандидатуру, представленную коалицией большинства.

На чем сторговались с депутатами

Многие депутаты склонны считать, что лидеру фракции «Онугуу-Прогресс» пообещали после окончания президентской кампании пост спикера парламента. Поскольку премьерская должность занята, всерьез претендовать на пост президента после такого соглашения вряд ли возможно.

Зато после 15 октября вакантной станет должность торага Жогорку Кенеша.

Ее сейчас занимает Чыныбай Турсунбеков. До определенной поры он, как и Бакыт Торобаев, выступал против выдвижения кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова.

После скандала на съезде СДПК и заявления Чыныбая Турсунбекова о желании участвовать в выборах со спикером очень жестко поговорил Алмазбек Атамбаев. Он посоветовал ему после выборов оставить большую политику и заняться более близким и понятным ему делом — бизнесом.

Удар по рейтингу и союзникам

До конца неясно, какими доводами руководствовался кандидат в президенты Бакыт Торобаев, принимая решение о союзе с действующей властью и, по сути, тандеме с Сооронбаем Жээнбековым. Понятно другое: как самостоятельного политика электорат и политическая элита лидера «Онугуу-Прогресса» воспринимать уже не будут. Причем ни в предстоящей кампании, ни на последующих выборах.

Демарш Бакыта Торобаева сказался и на позициях кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Один из лидеров фракции «Кыргызстан» Канат Исаев пояснил ИА «24.kg», что ни он, ни Омурбек Бабанов не ожидали такого хода от Торобаева. Планы им пришлось корректировать по ходу сессии, когда выяснилось, что голосов депутатов от «РАЖ», «Кыргызстана» и «Ата Мекена» не хватит, чтобы остановить движение к креслу премьера ставленника «Белого дома».

Совсем в другом свете выглядит теперь и недавно образованный, но успевший наделать много шума союз Адахана Мадумарова, Ахматбека Кельдибекова, Камчыбека Ташиева и звезды внеочередной сессии Бакыта Торобаева. Они не столько потеряли в популярности, сколько утратили кредит доверия со стороны потенциальных союзников.

Тройка основных претендентов

Начинающаяся на днях выборная кампания преподнесет немало сюрпризов. Ясно, что симпатии избирателей разделятся между кандидатом от власти Сооронбаем Жээнбековым и нейтральными претендентами Темиром Сариевым и Омурбеком Бабановым.

Все трое имеют устоявшийся электорат. И от того, как каждый из них проведет выборную кампанию, будет зависеть распределение мест на финише президентской гонки.