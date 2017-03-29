Золото как битая карта Садыра Жапарова

В Кыргызстане фактически стартовала главная кампания года — президентская. Представление кандидатов от разных партий и политических объединений в
Золотая идея беглого депутата
Неудивительно, что под громкий предвыборный шум напомнил о себе и давно забытый персонаж — бывший депутат парламента и один из главных актеров одного из неудачных государственных переворотов Садыр Жапаров.
Причем выступает он сразу в двух ипостасях. В одной из них мелькает в эпизодических ролях в скандальных новостях вокруг «Ата Мекена», в другой упоминается как патриот и радетель.
Правда, для этого ему
Сторонники Садыра Жапарова не особо скрывают, что вопрос Кумтора может стать одним из козырей, если их патрон вознамерится участвовать в выборах.
С другой стороны, вполне понятно, что «золотую тему» будут безжалостно эксплуатировать и другие — реальные — участники гонки.
Золотая агитации и пропаганда
Впрочем, пока главной темой дебатов значится интеграция республики в Евразийский экономический союз. Козлом отпущения избрано правительство, в лице которого оппозиция критикует партию власти СДПК и политиков, ратовавших за вступление в ЕАЭС.
В ближайшее время, следует полагать, электорат вновь будут кормить обещаниями сладкой жизни. То есть тему экономики (читай: уровня жизни) вновь используют как средство агитации и пропаганды.
Что же до реальных дел, то в Кыргызстане без знаковых перемен. Реальное производство
Принято считать, что его в Кыргызстане немало. Настолько, что им можно озолотить, простите за тавтологию, всех и каждого. Вот только добыть его тяжело. Местным нуворишам это не под силу. Поэтому действующих рудников в Кыргызстане всего пять — «Кумтор», «Бозымчак», «Макмал»,
«Макмал» в январе добыл
Не впечатляют результаты разработки и трех других небольших рудников. Львиная доля золотодобычи — более 16 тонн драгоценного металла (90 процентов от общего объема) — вклад «Кумтора». Тем не менее правительство который год обещает, что вскоре скромный список действующих рудников пополнится новыми. А пока наблюдается обратный процесс.
Золотые пустышки
Недавно Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования объявил о приостановлении действия лицензий двух компаний, добывавших драгметалл. Речь об «Андаше» в Таласской области и
Кроме того, приостановили действие лицензий еще 42 компаний, которые добывают другие полезные ископаемые.
Незаметно из списка перспективных проектов исчезло месторождение золота Ирисай. Объект расположен в Чаткальском районе
Оказалось, участок находится на территории заповедника, а по закону любые геологические работы там запрещены. Вопрос в том, как объект вообще выставляли на аукцион и сколько еще таких «пустышек» формируют в чиновниках Кыргызстана уверенность в обладании несметными ресурсами и богатствами.
Золотая мечта — Джеруй
Неоправданно затянулась эпопея с Джеруем. Российский инвестор выиграл конкурс на разработку месторождения еще в 2015 году. Правда, позже выяснилось, что Джеруй более ценен как актив «про запас». В итоге инвестор до сих пор не приступил к строительству золотоизвлекающей фабрики, хотя ожидалось, что она появится на Джеруе еще осенью 2016 года.
Как выясняется, компания вроде бы решила все спорные моменты с чиновниками. Правда, когда произойдет запуск проекта, все равно непонятно. Зато шкуру неубитого медведя власти уже разделили: 70 процентов «социального налога», определенного инвестору в 100–150 миллионов сомов ежегодно, обещают направить на кредитование жителей Таласской области.
Будет ли в ближайшее время запущен Джеруй, не ясно. Так что пока в роли надежного источника пополнения бюджета выступает традиционный золотой «поплавок» Кыргызстана — Кумтор. Один только налог на его валовой доход входит в пятерку крупнейших источников поступлений в казну и составляет едва ли не половину всех собираемых в республике таможенных пошлин и платежей.
Немудрено, что рудник часто поминают потенциальные кандидаты в президенты. В иной политический сезон о проекте «Кумтор» говорят чаще, чем о поддержке государственного языка.