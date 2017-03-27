Втянут ли золото Джеруя в выборы президента?

На днях в Бишкек должна прилететь делегация российской фирмы «Восток-геолдобыча» , которая выиграла в 2015 году тендер на разработку месторождения Джеруй в Таласской области. Она входит в группу компаний «Русская платина». В начале апреля планируется торжественная закладка капсулы на месте будущего рудника с участием руководства Кыргызстана.

Золотой триумвират

Вместе с российскими инвесторами в добыче золота Джеруя будут участвовать казахские и кыргызские компании. Владелец «Русской платины» Муса Бажаев пригласил в проект казахского олигарха, совладельца Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова и одного из самых крупных отечественных бизнесменов — Омурбека Бабанова. В Кыргызстане Ибрагимова также называют Графом.

Находящаяся под следствием депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен» Аида Салянова утверждает, что фирмы Графа также поставляют уголь на бишкекскую ТЭЦ.

Алиджан Ибрагимов получит в совместной компании около 40 процентов акций. Партнером российского золотодобытчика казахский олигарх стал после того, как правительство Кыргызстана заключило мировое соглашение с бывшим владельцем Джеруя — компанией Visor Holding Айдана Карибжанова. Visor с 2013 года требовал в суде от правительства Кыргызстана $548 миллионов за аннулирование своей лицензии.

«Русская платина» закрепляет за собой также 40 процентов акций. Оставшиеся 20 процентов предположительно передадут компаниям, аффилированным с Омурбеком Бабановым.

Один из самых влиятельных в Кыргызстане бизнесменов, видимо, должен уменьшить политические риски, которые неминуемо будут возникать в процессе добычи золота.

Российско-казахско-кыргызский триумвират планирует привлечь к освоению месторождения и четвертую сторону. Золотоизвлекающую фабрику (ЗИФ) должна построить одна из известных западных компаний. Ее вклад в проект составит не менее $250 миллионов.

Западная фирма станет одним из основных акционеров амбициозного проекта в Кыргызстане. Акции этому инвестору выделит на паритетной основе каждый из участников золотого триумвирата.

Правительству осталась роль наблюдателя

Запасы золота на Джеруе оцениваются в 73–80 тонн. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) одного из крупных проектов в Кыргызстане победитель тендера пока не разработал.

После получения лицензии, которая обошлась «Восток-геолдобыче» в $100 миллионов, инвесторы занимались вопросом отвода земель и соглашением о поставках электроэнергии на рудник. Эти проблемы в течение почти двух лет инвесторы обсуждали с «Кыргызалтыном» и «Северэлектро».

После получения лицензии «Восток-геолдобыча» сообщила, что карьер планируют разрабатывать двумя способами: верхняя часть руды будет изыматься открытым способом, а нижняя — подземным. Срок действия проекта — 18 лет.

Ежегодно совместное предприятие будет выдавать на-гора не менее трех с половиной тонн золота.

Правительство не будет участвовать в разработке второго по запасам золота месторождения в Кыргызстане. Республика будет ежегодно получать, как сообщила на презентации «Восток-геолдобыча» , $286,2 миллиона в виде налогов, $52,8 миллиона неналоговых платежей и $9,8 миллиона социальных отчислений.

Неустойчивый инвестиционный климат

Золотой проект запускается перед началом президентской кампании в Кыргызстане. Власти обещают, что избрание нового президента пройдет без потрясений. Но у экспертов твердой уверенности в мирной передаче власти нет.

Митинги, начавшиеся после ареста одного из лидеров оппозиции Омурбека Текебаева и приехавшего в Кыргызстан из-за рубежа экс-депутата Садыра Жапарова, скорее всего, продолжатся.

Не исключено, что в митинговую цепочку оппоненты «Белого дома» могут встроить и Джеруй. Золотое месторождение вполне может стать разменной картой в борьбе за власть в стране.

Тем более что непосредственное отношение к месторождению Джеруй имеет один из кандидатов в президенты — Омурбек Бабанов.

Чисто экономический проект могут втянуть в политический процесс с непредсказуемыми последствиями.