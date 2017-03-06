Паника в СДПК. Президент готовит чистку

Президент Кыргызстана намерен вычистить ряды парламентской фракции СДПК.

Депутатов от СДПК попросят на выход

Из 38 социал-демократов, получивших депутатские мандаты, лишь восемь более-менее активно проявляют себя на политической арене. Из этих восьми четверо поддерживают политику президента страны, другие четверо выступают против.

Алмазбек Атамбаев намерен провести масштабную ротацию и сменить 2/3 состава самой многочисленной фракции в Жогорку Кенеше.

По мнению пока действующего главы государства, на место не оправдавших доверия парламентариев должны прийти активные и способные политики из резерва СДПК.

На одной из закрытых встреч с соратниками Алмазбек Атамбаев признался, что он вынужден будет принять и другие, не менее громкие кадровые решения.

Так что отставкой Фарида Ниязова с поста руководителя аппарата президента дело не ограничится. Выборы без братьев Жээнбековых

Печальные вести ожидают премьер-министра Сооронбая Жээнбекова и экс-спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова. Ни один из двух родных братьев не может рассчитывать на роль преемника.

Первый, как считает президент, не справился с обязанностями премьер-министра, поскольку не в состоянии принимать самостоятельные решения. Премьер и его министры не проявляют инициативы и ждут только указаний сверху. А свою полезность и КПД работы глава правительства и его подчиненные оценивают только по частоте поступающих от президента поручений.

Второй из клана Жээнбековых, Асылбек, которого рассматривали как один из запасных вариантов при выдвижении кандидатов в президенты от СДПК, также не прошел кастинг.

В окружении президента недовольны тем, что младший из братьев Жээнбековых в последнее время полностью «ушел» в религию.

Под его правлением Кыргызстан может превратиться во второй Пакистан или, что еще опаснее, Афганистан. Этот аргумент стал решающим при принятии решения о перспективах Асылбека Жээнбекова.

Вероятнее всего, братьям Жээнбековым придется распускать практически сформированный предвыборный штаб.

Кто еще в СДПК утратил доверие

Авторитет социал-демократов, заседающих в парламенте, медленно, но верно падает даже в «Белом доме». На заседаниях фракции СДПК руководитель аппарата президента неоднократно указывал на низкую активность и слабую работу подшефных депутатов. И предупреждал своих парламентариев, что, если ситуация не изменится, последуют оргвыводы.

Ситуация менялась, но в худшую сторону. Эта тенденция и возмутила Алмазбека Атамбаева.

Не отличается фракция СДПК и монолитностью рядов. Социал-демократы в парламенте разделились на три группы: часть следует за лидером фракции Исой Омуркуловым, другая подчиняется торага Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову, оставшиеся преданы экс-спикеру Асылбеку Жээнбекову.

Как полагают эксперты, выдвижение любого из этих политиков на первые роли в предвыборной кампании расколет на части всю СДПК. Смута в рядах партии может разрушить все планы Атамбаева.

Пока же, как признался один из депутатов фракции СДПК, многие его коллеги пакуют чемоданы. Плохие новости распространяются быстро.

Президент в поле один

В последнее время Алмазбек Атамбаев сражается с оппонентами в одиночку.

Борьба с Текебаевым и его сторонниками отнимает все рабочие часы и, судя по эмоциональному настрою президента, изрядно действует ему на нервы.

Приходится к тому же тянуть на себе правительство, работать на свой имидж. Еще и в качестве пресс-секретаря.

Складывается впечатление, что в ближайшем окружении президента со своими обязанностями в резиденции справляются только официанты.

Полку противников президента может прибавиться. К сторонникам опального лидера «Ата Мекена» могут присоединиться поклонники еще двух членов временного правительства. А сами высокопоставленные революционеры займут камеры в СИЗО ГКНБ.

Недавно Алмазбек Атамбаев сообщил соратникам, что у него появилась информация о «распиле» $5 миллионов двумя очень известными «временщиками». Кабай Карабеков

Президент может поставить на нейтрального кандидата

Пока Алмазбек Атамбаев выводит бывших соратников на чистую воду, в партии разгорается борьба за право стать кандидатом номер один в президенты.

Высокопоставленные социал-демократы не стесняются закатывать скандалы и на публике. О том, как поссорились Иса Омуркулов и Асылбек Жээнбеков, будучи в командировке на юге страны, до сих пор обсуждают в кулуарах.

В окружении президента есть преданные люди, но не осталось публичных политиков, которые могли бы в кризисной ситуации вызвать огонь на себя.

Но самое главное - рядом с Атамбаевым нет политических тяжеловесов, способных убедить избирателей в том, что президент следует нужным стране курсом.

Склоки в партийных рядах и нарастающий политический кризис могут привести к тому, что Атамбаев начнет переговоры с нейтральными кандидатами в президенты. С теми, кто предоставит необходимые гарантии политического будущего уходящему президенту.

Ведь падает не только авторитет СДПК, но сдает позиции на этом фоне и президент. О всенародной поддержке Алмазбека Атамбаева сейчас говорит только собственно сам Алмазбек Атамбаев.