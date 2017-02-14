Как Владимир Путин относится к личным оскорблениям

Как президент России Владимир Путин относится к личным оскорблениям, рассказал сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

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По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин конструктивно относится к критике в свой адрес, но не приемлет личное оскорбление. В ситуации «оголтелой антипутинской кампании», проходящей в ряде стран, стоит задуматься о правовых механизмах защиты, заявил пресс-секретарь .

Отвечая на вопрос, ощущают ли в Кремле «информационный накат» на президента в СМИ, Песков предложил определиться с понятием слова «накат». При этом подтвердил, что «временами оголтелая, весьма истеричная антипутинская кампания то там, то сям проявляется в различных странах за границей».

«В законодательстве предусмотрен набор действий, которые позволяют защищать честь и достоинство любого гражданина, включая президента. Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, изучить», — заявил Дмитрий Песков.