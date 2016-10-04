Уголь для малоимущих. Не дадут, пока не замерзнут?

В Кыргызстане заметно похолодало. В домах горожан в ход пошли обогреватели, кое-кто в частном секторе уже запустил систему отопления.

В целях поддержки малоимущих семей мэрия Бишкека ежегодно бесплатно раздает уголь. В бюджете-2016 на эти цели предусмотрели около 21 миллиона сомов. В список льготников попало 4,5 тысячи семей, каждая из которых получит всего по 1,5 тонны твердого топлива. Кстати, вывезти его придется за свой счет.

Доставка предусмотрена только для лежачих больных, инвалидов. Районные управления социального развития уже провели тендеры на закупку услуг по транспортировке для одиноких граждан и на изготовление… талонов. Первомайский район, к примеру, выделял на талоны 7,2 тысячи сомов, Свердловский – 9,1 тысячи. За эти деньги можно было бы купить еще несколько тонн угля. Но как же без бумажки?

А теперь про уголь. Когда его начнут выдавать, до сих пор неизвестно. Пару месяцев чиновники не могли определиться с разгрузочной базой. Если раньше для удобства получателей таких пунктов было четыре – по одному в каждом из районов, то в этом году решили сделать один. К началу октября топливная база, наконец, стала известна – она располагается по проспекту Фучика, 2.

«Но выдачу еще не начали, - сообщили ИА «24.kg» в столичном управлении соцразвития. - Потому что в Казахстане поднялась цена на транспортировку угля, и поставщик решает этот вопрос. Сейчас ведь люди все равно топить не будут, они же экономят. Срок установлен до 30 октября, до этого времени все выдадим. А муниципальное предприятие «Зеленстрой» начало выдавать бесплатные дрова».

Председатель комиссии Бишкекского городского кенеша по ЖКХ, ТЭК и транспорту Павел Десятников подчеркивает, что уголь должен быть завезен не на начало отопительного сезона, а ДО начала. «Чтобы человек с инвалидностью хотя бы жил в тепле. Минимум с 1 октября должны были начать 100-процентную раздачу топлива! Тендеры можно проводить еще с января-февраля, к июлю уже есть утвержденный бюджет, и летом должны были начаться поставки. Когда нормальный человек заготавливает себе уголь? Летом. Но уж точно не в ноябре! Поэтому с соцзащиты нужно спрашивать», - сказал он ИА «24.kg».

Кстати, в управлении соцразвития уже поясняли, почему торги провели поздно. «В 2016 году вообще хотели монетизацию льгот сделать. Но потом все-таки решили выдавать твердым топливом, поэтому тендеры поздно провели. Иначе торги провели бы еще в апреле», - говорил ведущий специалист Айбек Абдиев.

Павел Десятников напомнил, что на заседании их комиссии неоднократно поднимали «угольный» вопрос. Выяснилось, что среди получателей оказались люди, которых даже с натяжкой невозможно отнести к категории малоимущих, проживают они в добротных домах с высокими заборами. Проверяли и качество угля – «не горит». Может, в этом году топливо будет нормального качества, а получатели – действительно нуждающиеся в помощи?

«Выявили нарушения и при доставке угля. По Ленинскому району мы передали материалы в прокуратуру. Они взяли у лежачих деньги (свыше 1 тысячи сомов), которые положены им раз в год на лекарства, и за их счет привезли им уголь, не выдав ни одной квитанции за транспортировку. Это же голимый беспредел!» - негодует депутат.

Тысяча сомов сегодня - по сути копейки, и этого лишили больных людей. «Другие районы нашли средства на доставку, а тут решили вопрос иначе. Но от прокуратуры мы ответа так и не получили, - констатирует нардеп. - В прошлом году поставку угля закончили в ноябре. Представьте, как инвалиды, пожилые и одинокие замерзают в своих домах, а ничего сделать не могут, и пожаловаться некому. И этим людям соцзащита не может привезти 1,5 тонны угля. Специалисты так давно работают в социальной защите, что просто забыли, что такое человек!»

На то, чтобы вспомнить, у чиновников осталось времени не много.