Бабанов пожаловался на чиновника. ЦИК не нашел нарушений

Представители штаба Омурбека Бабанова направили в ЦИК жалобу на вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

По мнению уполномоченных представителей кандидата в президенты, чиновник давал оценку деятельности Омурбека Бабанова в его бытность главой правительства, указывая на, что тот инициировал проект «Безопасный город», но не довел его до конца.

В штабе лидера партии «Республика — Ата Журт» посчитали, что это участие в агитации, а чиновник Джумакадыров не может агитировать или открыто выступать против кандидатов в президенты.

Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова согласилась с тем, что со стороны Джумакадырова высказывания в адрес Бабанова были неэтичными. Однако большинство членов ЦИК оставили жалобу без удовлетворения.