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Выборы

Религиозного деятеля предупредили за предвыборную агитацию

Религиозному деятелю дали письменное предупреждение за предвыборную агитацию. Об этом сообщает Государственная комиссия по делам религий Кыргызстана.

По ее данным, к ним поступила информация о том, что директор медресе «Садыкжан каары Камалуддин» в городе Кара-Суу Ошской области Садыкжан Камалов, одновременно являющийся и руководителем Кыргызстанского центра международных исламских отношений,  во время встречи с избирателями одного из кандидатов  в президенты КР вел агитацию. 

Отмечается, что согласно пункту 15 статьи 22 Закона «О выборах в КР» представители религиозных организаций не имеют права заниматься агитацией. 

Напомним, выборы президента Кыргызстана намечены на 15 октября 2017 года. 
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