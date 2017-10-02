Религиозного деятеля предупредили за предвыборную агитацию

Религиозному деятелю дали письменное предупреждение за предвыборную агитацию. Об этом сообщает Государственная комиссия по делам религий Кыргызстана.

По ее данным, к ним поступила информация о том, что директор медресе «Садыкжан каары Камалуддин» в городе Кара-Суу Ошской области Садыкжан Камалов, одновременно являющийся и руководителем Кыргызстанского центра международных исламских отношений, во время встречи с избирателями одного из кандидатов в президенты КР вел агитацию.

Отмечается, что согласно пункту 15 статьи 22 Закона «О выборах в КР» представители религиозных организаций не имеют права заниматься агитацией.

Напомним, выборы президента Кыргызстана намечены на 15 октября 2017 года.





