Антирекорд. Более десяти жалоб поступило в ЦИК на Омурбека Бабанова за один день

Более десяти жалоб поступило в Центризбирком на кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Все они от жителей южных областей страны.

Пожаловались на лидера партии «Республика — Ата Журт» жители города Ош, общественные советы, ветераны войны, труда и силовых структур, а также представители отделения Ассамблеи народа Кыргызстана в Джалал-Абадской области.

Все заявители отмечают, что на встрече с избирателями кандидата в президенты Омурбека Бабанова в микрорайоне «Он-Адыр» города Ош он призывал собраться и оказать сопротивление. Жалобщики считают, что претендент на президентский пост склоняет граждан Кыргызстана к дестабилизации мирной обстановки.

Практически все авторы заявлений требуют от ЦИК не просто сделать письменное предупреждение кандидату, но и рассмотреть вопрос об отмене его регистрации.

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Напомним, выступление Омурбека Бабанова на встрече с избирателями в Оше вызвало широкий общественный резонанс. В штабе кандидата заявили. что его слова вырвали из контекста.

В штабе также отмечали, что в микрорайоне «Он-Адыр» пытались всячески препятствовать проведению встречи с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым.

В Центризбиркоме пока не назвали дату рассмотрения этих жалоб.

Выборы президента назначены на 15 октября.