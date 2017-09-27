Депутаты работают в предвыборных штабах? Надо вернуть их в парламент

Депутаты парламента недобросовестно выполняют свои функциональные обязанности, возложенные на них народом, заявил Общественный фонд «Гражданская платформа».

Фонд выражает озабоченность участием депутатов Жогорку Кенеша в работе предвыборных штабов и отсутствием их на заседаниях.

«Мы призываем депутатов заняться законотворческой деятельностью, а не использовать государственные ресурсы для агитации и поддержки кандидатов в президенты Кыргызстана», — говорится в заявлении.

Отмечено, что в соответствии с законодательством КР, в частности, согласно статье 9 Закона «О статусе депутата Жогорку Кенеша», депутат обязан:

— добросовестно выполнять полномочия, определенные законодательством КР;

— присутствовать и голосовать по вопросам, рассматриваемым на заседаниях ЖК, парламентской фракции, комитета и временной комиссии, членом которых он является, кроме случаев отсутствия по уважительным причинам и передачи права голоса в случаях и порядке, предусмотренных Регламентом ЖК;

Отсутствие некоторых депутатов на заседаниях отрицательно влияет на всю работу ЖК и подрывает доверие народа к избирательному процессу, говорится в обращении.