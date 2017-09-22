Омбудсмен критикует СМИ и кандидатов за нарушение правил предвыборной агитации

Омбудсмен Кубат Оторбаев отмечает, что за последние дни был допущен ряд нарушений избирательного законодательства КР в ходе предвыборной кампании. Об этом заявляет институт акыйкатчи.

​В частности, Оторбаев считает, что в последние дни в эфире ОТРК транслировались материалы, очерняющие одного из кандидатов в президенты (Омурбека Бабанова). Он подал в суд на СМИ.

По мнению Кубата Оторбаева, подобные действия являются нарушением. Материалы в прессе и на ТВ должны быть объективными, достоверными, не нарушать равенства кандидатов, считает он.

Омбудсмен также отмечает, что недопустимы действия члена Высшего органа Муфтията, члена Совета улемов ДУМК Чубака ажи Жалилова, который публично призывал голосовать за экс-премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

​По словам уполномоченного по правам человека КР, Чубак ажи Жалилов нарушил статью закона о выборах, так как представители религиозных организаций не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

Критике подвергся и вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев.

Акыйкатчи считает недопустимой фразу чиновника о том, что госслужащие получают зарплату от государства, из бюджета. «Я вас прошу не плевать в тот колодец, из которого вы пьете», — сказал Зилалиев.

«​Данное выражение следует расценить как напоминание о прямой финансовой зависимости руководителей и представителей местных органов власти от республиканского бюджета, находящегося под контролем правительства», — отмечает Кубат Оторбаев.

Оторбаев считает «наказание» для Зилалиева в виде замечания премьер-министра Сапара Исакова явно недостаточным. «Поскольку для должностного лица столь высокого ранга совершение подобных грубых правонарушений является недопустимым, вполне уместно ставить вопрос о применении жесткого дисциплинарного взыскания», — сказал акыйкатчи.

​Он обратился к главе ЦИК Нуржан Шайлдабековой с требованием рассмотреть эти факты и принять адекватные меры.