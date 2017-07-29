Законность выдвижения Омурбека Текебаева на пост президента оспаривает гражданин

Законность выдвижения находящегося под арестом лидера партии «Ата Мекен» подверг сомнению гражданин Исиев. Он подал соответствующую жалобу в ЦИК.

Гражданин Исиев также просит ЦИК проверить доверенных лиц этого претендента — Таалайгуль Токтакунову и Канатбека Азиза. Заявитель считает, что сотрудники секретариата парламентской фракции не могут быть доверенными лицами кандидата в президенты.

Очень сознательный гражданин Исиев требует от членов ЦИК проверить законность выдвижения Омурбека Текебаева и действия его приближенных лиц — Токтакуновой и Азиза. Если нарушения подтвердятся, гражданин Исиев просит принять соответствующие меры.