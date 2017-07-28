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Выборы

Языковой тест: Самый высокий балл у Омурбека Бабанова

Еще одна четверка кандидатов сдала экзамен на знание государственного языка. Самый лучший результат показал лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов.

Сегодня проверку прошли лидеры политических партий «Эркин Кыргызстан» Турсунбай Бакир уулу, «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, «Республика» Омурбек Бабанов и консультант по связям с общественностью Общественного объединения «Генералы мира — за мир» Таалатбек Масадыков.

Лучший результат показал Омурбек Бабанов. У него 93,5 балла. На втором месте Турсунбай Бакир уулу с 88,6 балла. Третий результат у Таалатбека Масадыкова — 79,8 балла. А хуже всех с заданиями справился Бакыт Торобаев. У него 71,8 балла.

Таким образом, тройка лидеров по знанию государственного языка выглядит так: первым идет Омурбек Бабанов, второй — Бакыт Дегенбаев, третий — Турсунбай Бакир уулу.

Следующие четыре кандидата будут сдавать экзамен 1 августа. Свои знания кыргызского языка будут подтверждать пенсионерка Замира Муратбекова, безработный Санжарбек Энназаров, председатель Общественного фонда «Суймонкул Чокморов» Сагынбек Абдрахманов и адвокат Мукар Чолпонбаев. Все они — самовыдвиженцы.

Напомним, что по закону экзаменующиеся должны получить от экспертной комиссии более 60 баллов и оценку «выше среднего».
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