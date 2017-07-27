Языковой тест. Лидирует Бакыт Дегенбаев

Сегодня еще четыре кандидата в президенты сдавали экзамен на знание государственного языка. В итоге лидер по знанию кыргызского сменился. Им стал Бакыт Дегенбаев.

Накануне экзамен сдали Темир Сариев (81,8 балла), Назарбек Нышанов (74,15 балла) и Арстанбек Абдылдаев (61,2 балла). Сегодня свое знание государственного языка продемонстрировали еще четыре кандидата. Трое из них показали уверенное владение кыргызским языком.

Так, больше всех баллов набрал председатель Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев. Он набрал 89,5 балла. Второй результат оказался у правозащитницы Риты Карасартовой — 86 баллов. Третий — у основательницы АУЦА Камилы Шаршекеевой — 80,9 балла. Хуже всех тест сдал Сайнидин Султанидинов — 60,35 балла. Это худший результат на сегодня. Однако из борьбы глава бишкекского представительства фирмы «Маро» не выбывает. По закону кандидат должен набрать минимум 60 баллов.

Завтра экзамен будут сдавать политик Турсунбай Бакир уулу, лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, консультант по международным связям Общественного объединения «Генералы мира — за мир» Таалатбек Масадыков и лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов.