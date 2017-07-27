Еще одним кандидатом в президенты Кыргызстана стал 62-летний пенсионер — Казыбек Шайымбетов. Данные об этом размещены на сайте ЦИК.

О Казыбеке Шаймбетове известно, что он уроженец села Бостери Иссык-Кульского района одноименной области. Ранее работал генеральным директором государственной резиденции № 2 в городе Чолпон-Ате. Он также был лидером общественного объединения «Элдик Кайрат» и входил в состав объединения «Люстрация».

Таким образом, в ЦИК поступили заявления об участии в выборах от 33 самовыдвиженцев и 9 представителей партий. Еще один партиец — Канатбек Исаев подаст документы в ближайшее время.

Выборы президента пройдут в Кыргызстане 15 октября 2017 года.