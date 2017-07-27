«Ата Мекен» требует дать Омурбеку Текебаеву право сдать экзамен по госязыку

Депутаты фракции «Ата Мекен» требуют дать Омурбеку Текебаеву право сдать экзамен по госязыку. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, в последнее время даже люди, которые сомневались в политической подоплеке уголовного дела против Омурбека Текебаева, убедились в этом. Свидетельство тому — действия суда, судьи и прокурора.

В рамках судебного разбирательства поставлен рекорд по количеству ходатайств адвокатов, которые не были удовлетворены судьей. Сегодня и само заседание проходило без подсудимых и адвокатов.

«Омурбек Текебаев выдвинут кандидатом в президенты. В ЦИК его зарегистрировали. Комиссия обязана защищать конституционные права кандидатов. Но они пытаются самоустраниться от решения этого вопроса. Я воочию убедилась, как реагируют члены ЦИК. Идет серьезное давление на госорганы. Президент Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции дает вольную трактовку тому, кто может или не может участвовать в президентской гонке. Омурбек Текебаев не осужден. Он находится под стражей. Никто не может лишить его конституционного права. Мы требуем, чтобы ЦИК обеспечила доступ Текебаева к сдаче экзамена на знание госязыка», — заявила Наталья Никитенко.