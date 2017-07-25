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Пустите Текебаева на экзамен: рабочая группа ЦИК направила письмо в ГКНБ

Рабочая группа по рассмотрению жалоб и заявлений ЦИК после многочасового рассмотрения приняла решение направить письмо в ГКНБ с просьбой обеспечить явку кандидата в президенты страны Омурбека Текебаева на экзамен по государственному языку. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз.

Однако адвокаты подсудимого Омурбека Текебаева сомневаются в состоятельности такого решения. По их данным, письмо рабочей группы может носить лишь рекомендательный характер, а решение за членами ЦИК.

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В ЦИК сообщили, что этот вопрос будут рассматривать члены коммиссии.

Канатбек Азиз напомнил, что кандидат на президентский пост Омурбек Текебаев не является судимым, а значит ЦИК не имеет права нарушать его избирательные права. Напротив, ЦИК обязан обеспечить всем претендентам на главный политический пост равные права.

Сдача языкового теста начинается завтра, 26 июля. Первым обязанным продемонстрировать уровень языковых знаний идет в списке претендентов на президентский пост депутат парламента Омурбек Текебаев.

Текебаев и Чотонов находятся под следствием. Оба арестованы и содержатся в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции.
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