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Выборы

ЦИК зарегистрировал представителей трех кандидатов в президенты

Центризбирком на очередном заседании зарегистрировал уполномоченных представителей трех кандидатов в президенты Кыргызстана — Турсунбека Акуна, Азимбека Бекназарова и Исхака Масалиева.

У Турсунбека Акуна зарегистрировано 30 полномочных представителей.

У Азимбека Бекназарова — шесть человек.

У Исхака Масалиева — двое: один по выборам, другой — по финансовым вопросам.

На заседании отмечено, что переданные документы соответствуют всем требованиям, ЦИК не усмотрел оснований для отказа в регистрации.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане состоятся 15 октября. Выдвижение кандидатов в президенты закончится 1 августа. На сегодня о своем желании участвовать в президентской гонке заявили 37 человек. В их числе 30 самовыдвиженцев. Шесть кандидатов выдвинуты решениями политических партий и движений.
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