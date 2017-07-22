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Выборы

Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев подали заявления в ЦИК

В Центризбирком поступило решение внеочередного (XI) cъезда Патриотической партии «Ата-Журт» от 18 июля о выдвижении в качестве кандидатов на должность президента экс-спикера Ахматбека Келдибекова и бывшего депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева. Они оба являются сопредседателями политической организации.

На сегодня поступило 30 заявлений от граждан о самовыдвижении и 6 решений политических партий о выдвижении своих представителей для участия в избирательной кампании. Общее число кандидатов — 36.

Прием заявлений продолжится до 1 августа. Выборы состоятся 15 октября.
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