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Выборы

ЦИК не хочет определиться, как организовать голосование за рубежом

Член ЦИК Атыр Абдрахматова укорила коллег, что те не хотят определиться, как кыргызстанцы будут голосовать за рубежом. Об этом она заявила сегодня на заседании.

Атыр Абдрахматова предложила включить в повестку заседания вопрос об утверждении плана работы по организации участия кыргызстанцев, находящихся за рубежом, в выборах президента. Однако поддержки эта идея не нашла.

«Рабочая группа под моим руководством разработала план, который неделю назад был разослан коллегам. Кроме одного члена ЦИК больше никто не внес свои предложения. Рабочее совещание, назначенное по этому вопросу, они проигнорировали. Документ ждут все ведомства. Нам нужно информировать сограждан за рубежом об их избирательных правах. Вместо содействия и помощи по непонятным причинам в третий раз вопрос не включили в повестку дня», — прокомментировала ИА «24.kg» свое недовольство Атыр Абдрахматова.

Отметим, ранее заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил журналистам, что за рубежом откроют 36 избирательных участков.
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