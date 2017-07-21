ЦИК зарегистрировал 17 уполномоченных представителей кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировал 17 уполномоченных представителей четырех кандидатов в президенты. Решение принято сегодня на заседании.

Так, представителями Таалатбека Масадыкова назначены Нурбек Турсунбаев, Рахимбек Текешов, Нурдин Шейшеналиев, Бэла Кулумбаева, Нуржамал Токомбаева, Айбек Данияров.

Еще одного кандидата — Арсланбека Малиева — будут представлять Эркин Анарбаев, Абдразак Саксанбаев, Таштанбек Асаналиев.

Подавший накануне документы в ЦИК Садыр Жапаров решил, что его представителями будут Муратбек Мамбеткулов и Давлетбек Жапаров. Другой известный и скандальный политик — Азимбек Бекназаров своими представителями назначил Кенешбека Айтикеева, Чолпонбека Абыкеева, Кубанычбека Дуйшеева, Айбека Бузурманкулова, Кадырали Кошалиева и Абдрахмана Алымбаева.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане состоятся 15 октября. Выдвижение кандидатов в президенты закончится 1 августа. На сегодня о своем желании участвовать в президентской гонке заявили 35 человек. В их числе 29 самовыдвиженцев. Шесть кандидатов выдвинуты решениями политических партий и движений.