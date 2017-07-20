Появился новый кандидат в президенты. Очередной самовыдвиженец

В ЦИК поступило еще одно заявление от желающего стать кандидатом в президенты. В порядке самовыдвижения свою кандидатуру в комиссию представил Алмаз Каримов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.

Отмечается, что Алмаз Каримов — уроженец Баткенской области. Он является генеральным директором телерадиокомпании ЮТС. Ранее заявление подал находящийся в СИЗО Садыр Жапаров.

Таким образом, на главный пост страны претендуют уже 34 человека. В их числе 28 самовыдвиженцев. Шесть кандидатов выдвинуты решениями политических партий и движений.

ЦИК будет принимать заявки от кандидатов в президенты до 1 августа.

Выборы состоятся 15 октября.