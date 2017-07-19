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Выборы

С 26 июля кандидаты в президенты начнут сдавать тест на знание госязыка

С 26 июля в Кыргызстане начнет работать система «Кыргызтест». Именно с этого времени кандидаты в президенты начнут сдавать экзамен на знание государственного языка. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, завтра составят график и определят, в каком порядке кандидаты будут сдавать тест на знание языка.  

«Экзамен будет состоять из четырех субтестов. Есть специальные сертификаты, определяющие уровень владения государственным языком. Кандидат как минимум должен владеть сертификатом Б2, которой говорит о том, что он владеет языком на уровне выше среднего. В противном случае ЦИК может отказать в регистрации кандидату и снять его с президентской гонки», — заключил Абдыжапар Бекматов.
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