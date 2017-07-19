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Выборы

36 избирательных участков откроют за рубежом во время выборов-2017

Во время президентских выборов ЦИК планирует открыть за рубежом 36 избирательных участков. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя комиссии Абдыжапар Бекматов.

По его словам, на территории страны уже создано 2,3 тысячи избирательных участков. С Министерством иностранных дел прорабатывается вопрос об открытии участков за рубежом. Сейчас от органов местного самоуправления поступают предложения об открытии дополнительных избирательных участков.

«Учитывая уровень внутренней миграции, планируется открыть еще 27 избирательных участков вокруг Бишкека. Если говорить по районам, то в Ленинском будет дополнительно восемь участков, в Октябрьском и Свердловском районе — по семь, в Первомайском — пять. Таким образом, предварительное число участков составит 2 тысячи 363», — рассказал Абдыжапар Бекматов.

Кроме того, в качестве наблюдателей ЦИК пригласил семь международных организаций и 24 страны.
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