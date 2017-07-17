Экзамен по госязыку кандидаты в президенты будут сдавать по системе «Кыргызтест»

Определять уровень владения государственным языком кандидатов на пост президента будут по системе «Кыргызтест». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения правительства Кыргызстана.

По их данным, тестирование будет проводить экспертная группа, созданная Нацкомиссией по госязыку. Экзамен предусматривает четыре направления:

— лексика, грамматика, письмо;

— аудирование;

— чтение;

— разговорный язык.

Отмечается, что согласно статье 51 Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» кандидаты должны владеть государственным языком на уровне «выше среднего».

«Система «Кыргызтест» разработана в соответствии с международными стандартами. Процесс сдачи в последующем будет полностью компьютеризирован для исключения человеческого фактора при оценке. Предполагается, что компьютерная система будет объективно подсчитывать баллы на основании сданного теста и выдавать результаты», — говорится в сообщении.