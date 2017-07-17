Прием заявлений от кандидатов в президенты завершится 31 июля. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, с 1 августа претенденты на высший политический пост начнут готовить полный пакет документов для сдачи в ЦИК. Им предстоит собрать подписи (не менее 40 тысяч), внести избирательный залог в 1 миллион сомов и сдать тест на знание госязыка.

Ранее в календарном плане ЦИК последним днем приема заявлений от кандидатов было указано 15 августа.

«Мы могли варьировать сроки, не нарушая при этом Конституцию. То есть мы завершаем прием заявок не за два месяца до даты голосования (15 октября), а за два с половиной. Таким образом, с 1 сентября мы начинаем процедуру регистрации кандидатов и до 9 сентября должны опубликовать список тех, кто будет баллотироваться, и тех, кому по тем или иным причинам будет отказано», — пояснил ИА «24.kg» член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что снимать кандидатов с гонки за три дня до выборов ЦИК не имеет права.

На сегодня заявления о самовыдвижении подали 25 кандидатов. В ЦИК также поступило пять решений от политических партий о выдвижении своих лидеров на президентский пост.