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Выборы

Фарид Ниязов признался, что в работе СДПК есть недостатки

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, выступая сегодня на съезде СДПК, признал, что у социал-демократов есть недостатки в работе, с которыми следует бороться. 

По его словам, нужно повышать профессиональный уровень кадров. Фарид Ниязов также отметил, что СДПК – это опора президента Алмазбека Атамбаева и главный проводник его курса. «Мы, социал-демократы, знаем, какой это непростой труд – быть опорой, но мы продолжим двигаться в этом направлении», – сказал он. 

Фарид Ниязов добавил, что в этом году в Кыргызстане пройдут беспрецедентные президентские выборы, когда сильный, уверенный в себе, трудоспособный, находящийся на пике своей популярности глава государства уступит власть новому всенародно избранному президенту. 

Сегодня, напомним, на повестке дня съезда два вопроса: отчет партии и выдвижение кандидата в президенты. 
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