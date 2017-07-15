Фарид Ниязов признался, что в работе СДПК есть недостатки

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, выступая сегодня на съезде СДПК, признал, что у социал-демократов есть недостатки в работе, с которыми следует бороться.

По его словам, нужно повышать профессиональный уровень кадров. Фарид Ниязов также отметил, что СДПК – это опора президента Алмазбека Атамбаева и главный проводник его курса. «Мы, социал-демократы, знаем, какой это непростой труд – быть опорой, но мы продолжим двигаться в этом направлении», – сказал он.

Фарид Ниязов добавил, что в этом году в Кыргызстане пройдут беспрецедентные президентские выборы, когда сильный, уверенный в себе, трудоспособный, находящийся на пике своей популярности глава государства уступит власть новому всенародно избранному президенту.

Сегодня, напомним, на повестке дня съезда два вопроса: отчет партии и выдвижение кандидата в президенты.