В Кыргызстане появился еще один кандидат в президенты. О своем желании участвовать в гонке заявил скандально известный экономист Кубан Чороев. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Отметим, что это уже восемнадцатый кандидат в президенты. Кубан Чороев собирается баллотироваться на главный пост страны путем самовыдвижения. Широкой общественности он известен как ярый критик действий Национального банка.

Кубан Чороев организовал Народное движение по защите прав заемщиков. Это движение требовало амнистии всех полученных гражданами в банках кредитов. Они даже проводили у Посольства США митинг. Свои требования заемщики сформулировали в виде Манифеста.

Ключевыми моментами документа являются переход Национального банка страны в режим «валютного совета», предполагающий введение фиксированного курса сома по отношению к доллару, перевод золотовалютных резервов в национальную валюту и кредитная амнистия. По мнению инициаторов, государство должно выкупить у коммерческих банков проблемные кредиты населения.

Выборы президента пройдут 15 октября. Прием заявок продлится до 15 августа.