12:02
+35
USD 69.61
EUR 78.95
RUB 1.17
Выборы

Феликс Кулов предлагает референдум: кто в стране главный — президент или премьер

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов рассказал на пресс-конференции в ИА «24.kg», каким должен быть будущий президент Кыргызстана.

По его словам, президент должен быть вне политических партий. «Если он будет подчиняться партии, он будет зависеть от нее. Он должен оставаться отцом нации. После завершения президентского срока он должен оставить партию. Иначе все президенты всегда будут противоборствовать, использовать административный ресурс, чтобы пройти в парламент. Это приведет к столкновениям и напряжению в стране», — пояснил Феликс Кулов.

Он добавил, что назрело время провести референдум и определить, кто в стране главный — президент или премьер-министр.

«Сегодня выходят на арену равнозначные фигуры. Кто-то называет это торгом, но я склонен считать это политическим компромиссом. Кто-то должен уступить и не перетягивать народ. Бросаются миллионы долларов на избирательную кампанию. Вышли уже несколько богатых людей», — сказал Феликс Кулов.
Ссылка:
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Феликс Кулов рассказал о первых признаках узурпации власти в Кыргызстане
В ЦИК решили, когда кандидаты в президенты будут сдавать тест на знание госязыка
В ЦИК не знают, как тестировать Омурбека Текебаева, находящегося в камере СИЗО
На выборах президента можно проголосовать по всем трем видам паспортов
Правозащитник Нурбек Токтакунов потребовал от президента Кыргызстана публичных извинений
Феликс Кулов отказался комментировать возможное объединение партии «Ар-Намыс» с другими политическими организациями
Популярные новости
Выборы-2017. Первый скандал Выборы-2017. Первый скандал
Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова
ЦИК отказал в&nbsp;регистрации уполномоченного представителя Турсунбая Бакира уулу ЦИК отказал в регистрации уполномоченного представителя Турсунбая Бакира уулу
Бабанов опять чуть не&nbsp;оказался в&nbsp;центре скандала: требуют проверить гражданство Бабанов опять чуть не оказался в центре скандала: требуют проверить гражданство
Бизнес
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!