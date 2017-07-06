Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов рассказал на пресс-конференции в ИА «24.kg», каким должен быть будущий президент Кыргызстана.

По его словам, президент должен быть вне политических партий. «Если он будет подчиняться партии, он будет зависеть от нее. Он должен оставаться отцом нации. После завершения президентского срока он должен оставить партию. Иначе все президенты всегда будут противоборствовать, использовать административный ресурс, чтобы пройти в парламент. Это приведет к столкновениям и напряжению в стране», — пояснил Феликс Кулов.

Он добавил, что назрело время провести референдум и определить, кто в стране главный — президент или премьер-министр.

«Сегодня выходят на арену равнозначные фигуры. Кто-то называет это торгом, но я склонен считать это политическим компромиссом. Кто-то должен уступить и не перетягивать народ. Бросаются миллионы долларов на избирательную кампанию. Вышли уже несколько богатых людей», — сказал Феликс Кулов.