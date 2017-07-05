Граждан Кыргызстана научат голосовать на президентских выборах осознанно

Граждан Кыргызстана научат осознанно голосовать на выборах. В стране стартовала информационно-образовательная кампания «Выбирай осознанно! Ты несешь ответственность за будущее своей страны!». Об этом сообщили в Общественном фонде «Гражданская платформа».

Основной целью кампании является повышение уровня информированности населения об избирательном процессе и новшествах в избирательном законодательстве, основных правах граждан и процедурах голосования.

В городах Бишкеке и Оше работают два информационно-ресурсных центра (ИРЦ), где граждане смогут получить профессиональную консультацию от специалистов и необходимую информацию по всем вопросам избирательного права и избирательного процесса.

В 20 городах будут проведены встречи с избирателями по разъяснению основных вопросов процедур голосования и профилактике правонарушений. Будут распространяться наглядные материалы и инструкции по правилам выборного процесса.

Президентские выборы в Кыргызстане состоятся 15 октября 2017 года.