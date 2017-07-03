11:39
+36
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Выборы

Омурбек Бабанов хочет видеть в государстве партнера для бизнеса

Лидер политической партии «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов в субботу, 1 июля, на курултае, делегаты которого единогласно выдвинули его кандидатуру для участия в президентских выборах-2017 заявил, что государство должно стать партнером для бизнеса.

По его словам, для этого необходимо максимально упростить налоговую систему, чтобы деньги поступали на развитие экономики, а не оседали «в тени».

Кандидат в президенты также добавил, что необходимо уходить от тотальной импортозависимости и налаживать собственное производство. «Причем такое, чтобы Made in Kyrgyzstan воспринималось как символ успеха», — подчеркнул Омурбек Бабанов.

Он подчеркнул, что коррупция уродует как страну, так и чиновников, и ее можно искоренить, достаточно проявить политическую волю, а реформы должны проводиться поэтапно и слаженно.

Бабанов заверил, что если 15 октября 2017 года народ изберет его президентом, он будет верой и правдой служить своему народу и проведет все заложенные в его избирательной платформе реформы.

Политик отметил, что позитивные сдвиги имеются уже сейчас. А в стране, по его мнению, воцарилась общественно-политическая стабильность и создан прочный фундамент для демократического развития страны. Однако структурные изменения необходимы.

Омурбек Бабанов поделился с делегатами своим видением внешнеполитического курса страны. По его словам, продолжать интеграцию в рамках ЕАЭС и ШОС необходимо. «Россия — это не просто наш стратегический партнер, это дружественная нам страна, и мы всегда были и будем вместе», — заключил он.

Своим соратникам Бабанов пообещал, что и дальше будет придерживаться именно командного духа в работе. «Обречен тот политик, который считает, что может работать без команды», — считает кандидат в президенты.

Бабанов отметил, что его целью, как и целью его единомышленников, должно стать создание условий для достойной жизни каждого кыргызстанца.
Ссылка:
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей Омурбека Бабанова
Омурбек Бабанов сдал в ЦИК заявление о самовыдвижении кандидатом в президенты
Омурбек Бабанов: Голос каждого кыргызстанца должен быть услышан
ЦИК аккредитовал для участия в предвыборной кампании еще 61 СМИ
Чыныбай Турсунбеков не обижен, что СДПК выдвинула не его кандидатуру на выборы
Бакыт Торобаев подал документы в ЦИК
ЦИК аккредитовал 41 СМИ для предвыборной агитации
В ЦИК решили, когда кандидаты в президенты будут сдавать тест на знание госязыка
Ахматбек Келдибеков: Все хотят быть политиками, но не всем Бог дает
ЦИК просит депутатов воздержаться от попыток влиять на решения комиссии
Популярные новости
Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова
Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана
Еще двое хотят в&nbsp;президенты. У&nbsp;одного опыт судебных разбирательств с&nbsp;Текебаевым Еще двое хотят в президенты. У одного опыт судебных разбирательств с Текебаевым
Рита Карасартова намерена баллотироваться в&nbsp;президенты Кыргызстана Рита Карасартова намерена баллотироваться в президенты Кыргызстана
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны
Определились победители розыгрыша призов акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Определились победители розыгрыша призов акции «Тонны драйва»