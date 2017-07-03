Омурбек Бабанов хочет видеть в государстве партнера для бизнеса

Лидер политической партии «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов в субботу, 1 июля, на курултае, делегаты которого единогласно выдвинули его кандидатуру для участия в президентских выборах-2017 заявил, что государство должно стать партнером для бизнеса.

По его словам, для этого необходимо максимально упростить налоговую систему, чтобы деньги поступали на развитие экономики, а не оседали «в тени».

Кандидат в президенты также добавил, что необходимо уходить от тотальной импортозависимости и налаживать собственное производство. «Причем такое, чтобы Made in Kyrgyzstan воспринималось как символ успеха», — подчеркнул Омурбек Бабанов.

Он подчеркнул, что коррупция уродует как страну, так и чиновников, и ее можно искоренить, достаточно проявить политическую волю, а реформы должны проводиться поэтапно и слаженно.

Бабанов заверил, что если 15 октября 2017 года народ изберет его президентом, он будет верой и правдой служить своему народу и проведет все заложенные в его избирательной платформе реформы.

Политик отметил, что позитивные сдвиги имеются уже сейчас. А в стране, по его мнению, воцарилась общественно-политическая стабильность и создан прочный фундамент для демократического развития страны. Однако структурные изменения необходимы.

Омурбек Бабанов поделился с делегатами своим видением внешнеполитического курса страны. По его словам, продолжать интеграцию в рамках ЕАЭС и ШОС необходимо. «Россия — это не просто наш стратегический партнер, это дружественная нам страна, и мы всегда были и будем вместе», — заключил он.

Своим соратникам Бабанов пообещал, что и дальше будет придерживаться именно командного духа в работе. «Обречен тот политик, который считает, что может работать без команды», — считает кандидат в президенты.

Бабанов отметил, что его целью, как и целью его единомышленников, должно стать создание условий для достойной жизни каждого кыргызстанца.