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Выборы

Бакыт Торобаев выдвинут партией «Онугуу-Прогресс» на президентский пост

Бакыт Торобаев выдвинут партией «Онугуу-Прогресс» на президентский пост. Решение принято сегодня на съезде политической организации.

Делегаты форума, который проходит в Бишкеке, поддержали своего лидера.

44-летний Бакыт Торобаев - депутат парламента от фракции «Онугуу-Прогресс». В 2010 году он был членом Жогорку Кенеша от партии «Республика», занимал пост вице-спикера. У шестого по счету кандидата в президенты страны экономическое образование - в 1999 году он получил диплом КГНУ.

В 2009-2010 годах занимал пост министра чрезвычайных ситуаций КР.

Ранее в ЦИК подали заявление о намерении баллотироваться на главный политический пост Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Темир Сариев, Арстанбек Абдылдаев. А сегодня о своем желании выдвинуться сообщила Рита Карасартова.
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