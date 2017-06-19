09:43
+28
USD 68.83
EUR 76.88
RUB 1.14
Выборы

Ахматбек Келдибеков: Все хотят быть политиками, но не всем Бог дает

Сегодня в Бишкеке проходит съезд политической партии «Акшумкар». На повестке дня один вопрос — выдвижение кандидата в президенты Кыргызстана. Делегаты форума единогласно поддержали кандидатуру своего лидера Темира Сариева.

Среди гостей съезда известные политики и общественные деятели, а также бывшие чиновники и депутаты парламента.

На съезде выступил экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков.

«В Кыргызстане много выдающихся людей. За 25 лет нашей независимости сколько таких людей ушло на тот свет, мы потеряли много выдающихся личностей. Мы должны не только помнить об их вкладе в развитие страны, но и преумножать их достижения», — отметил он.

Каждый хочет быть министром и депутатом, но Бог не всем это дает. Как бы вы ни ругали и ни материли политиков, но работа и вся ответственность лежит именно на них — на политиках.

Ахматбек Келдибеков
Он выразил восхищение тем, что в партии «Акшумкар» единогласно доверяют своему лидеру и нет никаких споров или разногласий по поводу претендента на президентский пост.

«Я знаю Темира Сариева как государственника, который имеет чувство справедливости, сострадания и человечности и служит своему народу. У него есть чувство государственности, а это то, что необходимо лидеру страны», — заключил Ахматбек Келдибеков.
Ссылка:
просмотров: 3751
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК просит депутатов воздержаться от попыток влиять на решения комиссии
Роза Отунбаева рассказала, что ждет от кандидатов на пост президента Кыргызстана
Тамерлан Ибраимов: Президентом должен стать человек, способный удержать страну
Популярные новости
Первый претендент на&nbsp;президентский пост сдал документы в&nbsp;ЦИК Кыргызстана Первый претендент на президентский пост сдал документы в ЦИК Кыргызстана
Омурбек Текебаев подал документы в&nbsp;ЦИК. Претендует на&nbsp;президентский пост Омурбек Текебаев подал документы в ЦИК. Претендует на президентский пост
О&nbsp;чем говорили в&nbsp;кулуарах съезда партии &laquo;Акшумкар&raquo; О чем говорили в кулуарах съезда партии «Акшумкар»
ЦИК зарегистрирует Омурбека Текебаева кандидатом в&nbsp;президенты. Если не&nbsp;посадят ЦИК зарегистрирует Омурбека Текебаева кандидатом в президенты. Если не посадят
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Мобильный оператор О! запустил несколько десятков новых объектов связи Мобильный оператор О! запустил несколько десятков новых объектов связи
Выигрaйте мeчту с&nbsp;&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; Выигрaйте мeчту с «Гaзпрoмнeфть»
&laquo;Росинбанк&raquo; заключил договор с&nbsp;Венгерским национальным торговым домом «Росинбанк» заключил договор с Венгерским национальным торговым домом