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Выборы

В Кыргызстане местные выборы состоялись

В Кыргызстане завершились выборы в восьми городах и 33 аймаках. На сайте ГАС «Шайлоо» появились предварительные результаты по данным АСУ.

Согласно им, в Джалал-Абаде, где участие в голосовании приняли 18 тысяч 266 человек (от общего числа избирателей 37 тысяч 561), лидирует партия «Онугуу-Прогресс». За ее кандидатов проголосовали 439 человек.

На втором месте «Республика» с результатом 211 голосов, на третьем — «Мекеним Кыргызстан» — 160 голосов.

У СДПК четвертое место — 158 голосов. 472 бюллетеня признаны недействительными.

В городе Кара-Балте на первом месте с результатом 182 голоса партия «ЭлАман».

СДПК на втором — 159 голосов. На третьем — «Республика» — 116.

В кенеш Кемина прошли социал-демократы — 189 голосов и «Республика» — 112 голосов. Остальные данные еще обрабатываются.

В Кок-Янгаке абсолютным победителем может считаться СДПК — 119 голосов. А в Ноокате «Элдик народная» — 187 голосов.

В Таш-Кумыре первое место у «Онугуу-Прогресса» — 204 голоса. На втором месте «Мекеним Кыргызстан» — 187 голосов. У СДПК 182 голоса. У «Республики» 107 голосов.

Процентное соотношение в ЦИК обещают представить завтра. Официальные итоги будут оглашены не позднее, чем через две недели.
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