В Кара-Балте зафиксирована самая высокая явка на местных выборах

В городе Кара-Балте самый высокий процент явки избирателей по состоянию на 10.00 на выборах депутатов в местные кенеши — 14,7 процента. Самая низкая активность электората — в Кок-Янгаке (3,3 процента). Об этом сообщает ЦИК Кыргызстана.

По ее данным, на 10.00 в Джалал-Абаде проголосовали 11,8 процента, Ноокате — 11,5 процента, Кемине — 11,4 процента, Таш-Кумыре — 12,9 процента, Кадамджае — 12,1 процента и Айдаркене — 8,6 процента.

Как сообщили ИА «24.kg» наблюдатели в Джалал-Абаде, исполняющий обязанности мэра города Турдалы Темирбаев объезжает избирательные участки и вмешивается в работу членов УИК.

Однако сам чиновник опроверг эту информацию, пояснив, что он «просто проверяет, как проходят выборы».

«Сам я уже проголосовал. Никаких нарушений, очередей или сбоев техники я не заметил. И ни в чью работу я не вмешиваюсь», — сказал ИА «24.kg» Турдалы Темирбаев.

Сегодня в Кыргызстане в восьми городах и 33 аймаках проходят выборы депутатов в местные кенеши.