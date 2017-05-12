Роза Отунбаева рассказала, что ждет от кандидатов на пост президента Кыргызстана

Президент переходного периода Роза Отунбаева сегодня на форуме власти и оппозиции рассказала о том, что она ждет от потенциальных кандидатов на пост президента Кыргызстана.

По ее словам, потенциальные претенденты на главный политический пост страны должны быть готовы очистить от скверны аппараты, набрать новые кадры, исключить политические страсти и ставить правильные задачи.

И, самое главное, новый президент должен провести судебную реформу и деполитизировать правоохранительные органы. Роза Отунбаева

Вместе с тем Роза Отунбаева призвала все стороны в преддверии выборов к политическому и конструктивному диалогу, добавив, что сегодня при правлении Алмазбека Атамбаева складывается такая же ситуация, как и прежде.

«В отношении тех, кто не поддерживает Атамбаева, могут завести уголовные дела. Некоторые уже сидят. Мы потеряли счет искам о защите чести и достоинства президента к тем, кто посмел критиковать главу государства. Все это ведет к узурпации и политической безответственности. То есть получается замкнутый цикл. Мы должны стремиться к тому, чтобы войти в эти выборы не врагами», — подчеркнула Роза Отунбаева.