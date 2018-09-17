Украина разорвала договор о дружбе с Россией

Президент Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе между Россией и Украиной. Об этом сообщил ТАСС.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения Министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года», — говорится в указе президента.

Двадцать восьмого августа Петр Порошенко заявил, что его страна готова к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, так как документ «давно стал анахронизмом». В Кремле действия Киева сочли «неразумными».

