Сооронбай Жээнбеков хочет услышать, какую поддержку от государства ждет бизнес

«Хочу узнать, что необходимо бизнесу, чтобы дальше развивать экономику, и что требуется от ветвей власти, чтобы поддержать вас», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, открывая свою первую встречу с представителями малого и среднего предпринимательства.

По его словам, недавно принята Национальная стратегия устойчивого развития. Глава государства уверен, что в будущем нужно создать экономику, которая будет конкурентоспособной, открытой для привлечения инвестиций, с широким применением инновационных технологий.

«Мы должны работать вместе. Основная цель сегодняшней встречи — открыто обсудить вопросы развития экономики страны, положение предпринимателей, назревшие острые проблемы. Мы хотим из первых уст услышать обо всех злободневных проблемах. Хочется знать, к чему стремится бизнес-среда. Сегодня здесь присутствуют представители госорганов, министерств. Расскажите, чего вы хотите, какой поддержки от государства ждете, можете говорить и решать вопросы напрямую», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.