Фракция «Ата Мекен» требует проверить деятельность Алмазбека Атамбаева

Парламентская фракция «Ата Мекен» пришла к выводу, что за всеми резонансными делами в Кыргызстане стоит окружение экс-президента Алмазбека Атамбаева. Депутаты обратились к спикеру Жогорку Кенеша с требованием создать гражданский комитет по проверке его деятельности.

«Модернизация ТЭЦ, реконструкция Исторического музея, «Белизгейт» и многие другие скандалы связаны с его именем. Их нужно проверить, чтобы общественность знала, вовлечен ли экс-президент», — заявил лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов.

ГНКБ признал, что Абдиль Сегизбаев передал Алмазбеку Атамбаеву поддельные документы по «Белизгейту». Ранее эск-глава Кыргызстана говорил: «Если документы по Белизу окажутся фальшивыми, то Сегизбаеву будет довольно плохо».

Фракция «Ата Мекен» призывает Алмазбека Атамбаева ответить за свои слова.