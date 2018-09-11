Депутатов Кыргызстана заинтересовали факты прослушки и слежки

Члены комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции запросили в ГКНБ информацию о фактах прослушки и слежки за депутатами и правозащитниками.

Мирлан Жеенчороев отметил, что ранее на Баткенской и Ошской таможнях обнаружено специализированное оборудование для прослушки. Диктофоны находили в кафе. Последний случай произошел на прошлой неделе. «ГКНБ должно предоставить информацию. Или мы передаем поручение тем же лицам, которые устанавливают прослушку?» — спросил он.

Председатель комитета Наталья Никитенко отметила, что это актуальный вопрос.

В последнее время прослушивающие устройства находят все чаще. Депутатов интересует, насколько это санкционированные действия.

На прошлой неделе диктофон нашли правозащитники в кафе «Бухара». Ранее во время обеда в кафе Obama 7 февраля 2018 года экс-начальник ДПС МВД Талант Исаев обнаружил под своим столиком подобное устройство.