Ошиблись. В офисе журналиста Болота Темирова прослушки не было

Бывший главный редактор Factсheck.kg Болот Темиров заявил, что найденное в офисе устройство не является прослушкой. Публикацию он сделал в Facebook.

«Наши специалисты разобрали потолки, просмотрели коммуникацию. Выяснили, что оборудование не было подпитано и использовалось прежними владельцами совместно с камерами видеонаблюдения. Но лучше перебдеть, чем недобдеть», — написал он.