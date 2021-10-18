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Общество

Ошиблись. В офисе журналиста Болота Темирова прослушки не было

Бывший главный редактор Factсheck.kg Болот Темиров заявил, что найденное в офисе устройство не является прослушкой. Публикацию он сделал в Facebook.

«Наши специалисты разобрали потолки, просмотрели коммуникацию. Выяснили, что оборудование не было подпитано и использовалось прежними владельцами совместно с камерами видеонаблюдения. Но лучше перебдеть, чем недобдеть», — написал он.

Ранее он заявил, что в офисе неизвестные установили прослушку. Отмечалось также, что у офиса с 10.00 до 16.00 дежурит автомашина со спецсредствами.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210763/
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