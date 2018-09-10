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Власть

Исхак Масалиев: В Кыргызстане ни одно дело с прослушкой не довели до конца

Ни одно дело по обнаружению прослушивающих устройств в Кыргызстане не расследовано. Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

По его словам, все материалы забирает ГКНБ, а дальше — тишина. Как продвигается проверка, есть ли результаты, неизвестно.

«Я буду на профильном комитете поднимать этот вопрос. Зачем, к примеру, прослушивать правозащитников, да еще и на поминальном мероприятии? Это же абсурд полный! Они и так все заявления делают открыто. Что же касается политиков, особенно оппозицонно настроенных, так их слушали всегда», — подчеркнул Исхак Масалиев.

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Он напомнил, что инициировал создание специального комитета, который бы контролировал деятельность ГКНБ, чтобы не было подобных нарушений и утечки информации. «Но проблема в том, что доказать, что прослушкой занимается именно Госкомитет, очень сложно. Это же может быть кто угодно. Другое дело, что расследование не проводят тщательно», — отметил политик.

В заведениях общепита все чаще обнаруживают записывающие устройства. Во время обеда в кафе Obama 7 февраля 2018 года экс-начальник ДПС МВД Талант Исаев обнаружил под своим столиком подобное устройство. Расследование проводят до сих пор.

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