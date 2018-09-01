Визит Реджепа Эрдогана в Кыргызстан. Чтобы экономика не отставала от политики

Партнерство Кыргызстана и Турции отвечает национальным интересам обеих стран. Об этом заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего совета стратегического партнерства между двумя странами.

Сооронбай Жээенбеков отметил, что сотрудничество двух государств повышает уровень благосостояния народов, конкурентоспособность экономики наших стран.

«Динамика наших экономических взаимоотношений отстает от уровня двустронних политических связей. Следовательно, в этой сфере у нас еще есть неиспользованный потенциал. Мы должны определить приоритетным направлением наших отношений торгово-экономическую сферу», — сказал Сооронбай Жээнбеков.