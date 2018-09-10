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Экономика

За годы независимости Турция оказала Кыргызстану помощь на $1 миллиард

За годы независимости Турция оказала Кыргызстану помощь на $1 миллиард. Об этом на пресс-конференции по итогам визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил посол Турции в КР Женгиз Камил Фырат.

Посол отметил, что грантовую поддержку правительства Турции в Кыргызстане обеспечит организация ТИКА.

Мы решили в год развития регионов Кыргызстана большую часть финансов направить на периферию.

Женгиз Камил Фырат

В ходе трехдневного визита президента Турции в Кыргызстан была достигнута договоренность об увеличении объема инвестиций в КР и товарооборота. Турецкие бизнесмены намерены изучить ситуацию в сельском хозяйстве, промышленности и горнодобывающей отрасли страны.

«Эрдоган призвал турецких бизнесменов открывать производство и выходить на экспорт через Кыргызстан», — сказал посол.
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