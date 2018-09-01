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Общество

Турция готова обучать кыргызстанских студентов медицине

Турция готова обучать кыргызстанских студентов  медицине. Сегодня на заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией подписано соглашение между министрами здравоохранения. Встреча прошла в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в КР.

Стороны также согласились совместно управлять Бишкекской государственной больницей Кыргызско-Турецкой дружбы.

Кроме этого Министерство образования и науки КР подписало соглашение о сотрудничестве с фондом «Маариф».

Правительства двух стран договорились о создании таможенного комитета, о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации ЧС. Всего подписано 12 соглашений.
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