Турция готова обучать кыргызстанских студентов медицине. Сегодня на заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией подписано соглашение между министрами здравоохранения. Встреча прошла в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в КР.

Стороны также согласились совместно управлять Бишкекской государственной больницей Кыргызско-Турецкой дружбы.

Кроме этого Министерство образования и науки КР подписало соглашение о сотрудничестве с фондом «Маариф».

Правительства двух стран договорились о создании таможенного комитета, о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации ЧС. Всего подписано 12 соглашений.