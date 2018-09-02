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Общество

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как доллар влияет на экономику

Турция может поделиться опытом в развитии туризма. Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на кыргызско-турецком бизнес-форуме, который прошел в рамках его официального визита  в Кыргызстан . 

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в нынешнем году Турцию посетили 40 миллионов туристов. «У нас большой опыт. Мы можем помочь Кыргызстану развивать туристическую отрасль», — сказал он .

Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий бизнес обратить внимание на текстильную промышленность Кыргызстана.

«Также мы будем вести работу по аэропорту «Манас», — сообщил он.

Реджеп Тайип Эрдоган оценил влияние доллара на экономику некоторых стран.

Доллар плохо влияет на нашу экономику, также мы знаем, что американская валюта не позволяет развиваться многим странам, связывая им руки. Мы с Россией договорились сотрудничать в рублях и лирах.

Реджеп Тайип Эрдоган

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