Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как доллар влияет на экономику

Турция может поделиться опытом в развитии туризма. Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на кыргызско-турецком бизнес-форуме, который прошел в рамках его официального визита в Кыргызстан .

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в нынешнем году Турцию посетили 40 миллионов туристов. «У нас большой опыт. Мы можем помочь Кыргызстану развивать туристическую отрасль», — сказал он .

Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий бизнес обратить внимание на текстильную промышленность Кыргызстана.

«Также мы будем вести работу по аэропорту «Манас», — сообщил он.

Реджеп Тайип Эрдоган оценил влияние доллара на экономику некоторых стран.