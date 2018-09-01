Турецкое сообщество ждет нового этапа развития кыргызско-турецких отношений. Об этом программный и информационный директор TRT AVAZ Юнус Эмре Текин заявил 24.kg, комментируя визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в КР.

Он отметил, что высокого гостя сопровождает солидная группа правительства Турции.

«Он прибыл в Кыргызстан с семью министрами и несколькими главами разных государственных ведомств. Это говорит о важности визита для турецкой стороны. Надеемся, что все обсуждаемые вопросы и решения поднимут отношения с нашим братским государством Кыргызстаном на новый уровень», — сказал Юнус Эмре Текин.

Турецкий журналист также добавил, что телеканал TRT AVAZ планирует начать трансляцию в Кыргызстане.

«Сейчас кыргызстанцы могут смотреть наш канал только по кабельному телевидению, мы хотели бы выйти на более широкую аудиторию», — сказал Юнус Эмре Текин.