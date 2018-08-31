Дональд Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Дональд Трамп не исключил, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию, если ей не удастся измениться к лучшему. «Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», — заявил американский президент, сообщило РИА Новости.

Дональд Трамп добавил, что в ВТО с Соединенными Штатами на протяжении многих лет «очень плохо» обращаются.

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Согласно опубликованной на портале Axios в начале июля информации, администрация США намерена внести законопроект, который позволит игнорировать требования Всемирной торговой организации. Если документ примут, то президент получит право вводить пошлины на импортные товары в одностороннем порядке без одобрения конгресса.

Также новая норма позволит игнорировать базовые принципы ВТО. Как заявил источник в законодательном органе, принятие документа равносильно выходу страны из организации.

В феврале Дональд Трамп назвал Всемирную торговую организацию «катастрофой», которая делает почти невозможным осуществление деловой активности для его страны. По его словам, в частности, «США теряют много денег в пользу Мексики и Канады».