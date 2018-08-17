20:57
USD 69.50
EUR 79.10
RUB 1.04
Власть

Кыргызстан и Казахстан переформатируют работу ККП на совместной границе

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня в рамках рабочего визита в Казахстан провел двухстороннюю встречу со своим коллегой Бакытжаном Сагинтаевым.

Он подчеркнул, что укрепление стратегических отношений с Казахстаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике Кыргызстана.

«Хотел бы отметить, что в кыргызско-казахстанских взаимоотношениях сформировался активный политический диалог. В декабре прошлого года в ходе официального визита президента КР Сооронбая Жээнбекова в РК были определены основные векторы кыргызско-казахстанских отношений», — сказал он.

Бакытжан Сагинтаев в свою очередь отметил, что открытие улицы Чингиза Айтматова, которое состоялось днем ранее, символизирует укрепление дружбы двух народов.

«Мы братские страны. Кыргызско-казахстанские отношения должны быть образцом многовекового крепкого союза. Переформатирование работы наших контрольно-пропускных пунктов станет еще одним знаком открытости двух стран», — сказал он.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что двум странам следует использовать имеющееся преимущества, в числе которых общие границы и налаженная инфраструктура, для развития двусторонней торговли.

«Мы имеем неплохие показатели по исполнению пунктов дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества. Хотел бы подчеркнуть, что ее реализация является приоритетным вопросом сотрудничества между нашими странами», — сказал он.

 
Ссылка:
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан просит Кыргызстан изменить статью обвинения Мурату Тунгишбаеву
В Казахстане предложили законодательно оградить граждан от плохих новостей
Глава МИД Индии Сушма Сварадж посетит Кыргызстан
HRW: Власти Кыргызстана должны защитить Мурата Тунгишбаева от экстрадиции
Министр внутренних дел Ирана посетит Кыргызстан
Пострадавших в ДТП в Казахстане граждан Кыргызстана перевезли в Бишкек
В Казахстане задержана убившая брата кыргызстанка
Четверка осталась довольна. Следующая встреча намечена через год в Ташкенте
Как президента Кыргызстана встретили в Астане
Сооронбай Жээнбеков вылетел в Казахстан
Популярные новости
Стало известно, кого Азиз Суракматов назначит главой аппарата мэрии Бишкека Стало известно, кого Азиз Суракматов назначит главой аппарата мэрии Бишкека
Мэр Бишкека Азиз Суракматов о&nbsp;критике гражданских активистов и&nbsp;своих намерениях Мэр Бишкека Азиз Суракматов о критике гражданских активистов и своих намерениях
Первые решения Азиза Суракматова. Назначен и.о. первого вице-мэра Бишкека Первые решения Азиза Суракматова. Назначен и.о. первого вице-мэра Бишкека
В Бишкеке вице-мэр Эркинбек Исаков уволился по собственному желанию В Бишкеке вице-мэр Эркинбек Исаков уволился по собственному желанию
Бизнес
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Коллектив ОАО &laquo;МАМ&raquo; выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
Как посетить офис мобильного оператора, не&nbsp;вставая с&nbsp;места? Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?